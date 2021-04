Tyson bittet Lewis zum Kult-Kampf

Mike Tyson will es nochmal wissen - statt dem geplanten Fight gegen Evander Holyfield könnte "Iron Mike" im September gegen Lennox Lewis wieder in den Ring steigen.

Die ehemaligen Boxweltmeister Mike Tyson und Lennox Lewis wollen gegeneinander kämpfen. Das verkündete Tyson am Mittwoch in amerikanischen und britischen Medien. Für Tyson wäre es eine Art Revanche. Der Amerikaner verlor vor 19 Jahren einen WM-Kampf gegen den Briten Lewis durch K.o. in der achten Runde. Mittlerweile ist Tyson 54, Lewis 55 Jahre alt. Ob es tatsächlich zu dem Comeback kommen wird, ist offen. Tyson nennt als möglichen Termin September.

© Getty Im WM-Kampf vor 19 Jahren siegte Lewis gegen Tyson nach acht Runden K.o. ×

Ursprünglich wollte Tyson gegen Ex-Weltmeister Evander Holyfield in den Ring steigen. Doch der 58-Jährige sagte ab, weil es offenbar keine finanzielle Einigung gab. Lewis hat von 44 Profikämpfen nur zwei verloren und war dreimal Weltmeister im Schwergewicht. Tyson ging als jüngster Schwergewichtschampion in die Boxannalen ein. In 58 Kämpfen musste er nur sechs Niederlagen hinnehmen.