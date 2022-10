Wer wird Sportler des Jahres?

Am Mittwoch zur Primetime (20.15 im Sport24-Liveticker) werden unsere Sportler des Jahres präsentiert.

„Der Niki für Österreichs Sportler des Jahres geht an …“ Kurz nach 21.30 Uhr wird am Mittwoch in der traditionellen Sporthilfe-Gala das Geheimnis gelüftet. Während Sportlerin (jede andere als Snowboard-Olympiasiegrin Anna Gasser wäre eine Überraschung) und Team des Jahres (zum 5. Mal in Folge Red Bull Salzburg?) zu diesem Zeitpunkt schon feststehen, müssen die Top-3-Nominierten Herren Johannes Strolz, Matthias Mayer und David Alaba bis zum Schluss zittern.

Doppelolympiasieger Strolz ist Topfavorit

Wobei aus dem Drei- ein Zweikampf werden sollte. Denn obwohl Matthias Mayer, Olympiasieger 2014 und 2018, in Peking zum dritten Mal Gold holte (aber nie Sportler des Jahres war), dürften die heimischen Sportjournalisten doch die Leistung von Überraschungs-Doppelolympiasieger Johannes Strolz (Kombi, Team/dazu RTL-Silber in Peking) höher bewerten.

Und da wäre noch David Alaba, der seine erste Saison bei Real Madrid mit Meisterschafts- und Champions-League-Titel krönte. Für Alaba wär’s die dritte Auszeichnung nach 2013 und 2014, als der Fußball-Star (damals noch Bayern München) für viele überraschend Ski-Seriensieger Marcel Hirscher ausgestochen hatte.

Durch die Gala werden wie in den vergangenen Jahre Mirjam Weichselbraun und Rainer Pariasek führen, Song-Contest-Teilnehmer LUMIX ist für die musikalische Untermalung zuständig. Wobei die Organisatoren wie im Vorjahr (Hermann Maiers Jahrhundertsturz als größter Sportmoment) weitere Gänsehautmomente versprechen: Ein „absoluter Superstar“ wird für sein Lebenswerk geehrt. Wer? Auflösung heute ab 20.15 Uhr im ORF-Hauptabend.