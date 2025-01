Wrestling-Highlight: US-Star kämpft in der Lugner City

Wrestling-Fans aufgepasst! Am 8. März gibt's das nächste Highlight in Wien. In der Lugner City mischt sogar US-Star James Storm mit.

Der "Cowboy" kommt in das legendäre Einkaufszentrum! Ex-TNA-World-Champion James Storm will die Lugner City aufmischen. Boss Marcus Vetter lässt ihn extra aus den USA einfliegen. "Ein Highlight für uns alle", jubelt der Organisator im Gespräch mit Oe24 und verspricht: "Wir haben sonst auch noch sehr viel vor! Der Hauptkampf wird das 4 gegen 4 um die begehrte Lugner City Trophy. Für Österreich geht Chris Colen an den Start." "Auch bei den Damen haben wir ein absolutes Schmankerl! Lexa Valo wird ihren Prater-Titel gegen Heidi Katrina auf's Spiel setzen", verrät Vetter. Tolle Kämpfe Der "Yugo" Mirko Panic will bei seinem Heimspiel im Einkaufstempel auf den Intercontinental-Titel losgehen, auch bei den Tag-Teams gibt's einen Spitzenkampf: Team Turbulence aus der Steiermark fordert Team Visegrad heraus. Auch am Start: Der Brite Bullit, Georges Khoukaz aus Syrien, Europameister Martn Pain viele mehr. Wer sich das Spektakel am 8. März nicht entgehen lassen will, sollte schnell zuschlagen – Tickets gibt' auf pratercatchen.at!