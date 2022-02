Alaba erntet Gespött für "Opa-Schlapfen"

Österreichs Superstar David Alaba gilt neben seinem Job als Top-Fußballer als äußerst modeafin - bei dieser interessanten Schuhwahl hallt jedoch Gelächter aus dem Netz.

David Alaba kennt man als Top-Spieler im Weltfußball. Im Star-Ensemble von Real Madrid hat sich der gebürtige Wiener seit seinem ablösefreien Abgang aus Bayern festgespielt, ist unumstrittener Abwehr-Boss. Doch auch abseits des Rasens macht der ÖFB-Star eine gute Figur. Der 29-Jährige gilt als Trendsetter und besonders modebewusst.

Auf seinem jüngsten Post auf Instagram zeigt sich Alaba in einer weiten olivfarbenen Cargohose, als Oberteil trägt der "Königliche" ein grau-weiß-gestreiftes Jacket. Wandert der Blick in Richtung seiner Füße, kommt ein eher ungewöhnliches Schuhwerk zum Vorschein. Denkt man jetzt an teure Designerschuhe, liegt man weit daneben. Der Österreicher trägt nämlich klassische "Haus-Schlapfen"!

© Instagram/@davidalaba ×

Neben dem Schnappschuss glüht die Kommentar spalte. Zahlreiche seiner knapp 8 Millionen Follower gaben eine Reaktion auf die ungewöhnliche Fußbekleidung. Unter seinen Abonennten befinden sich auch einige Ex-Mitspieler und aktuelle Teamkameraden. "Ur-Bayer" Thomas Müller bekommt online einen Lachkrampf, schreibt: "Super Pantoffeln", und versieht seine Reaktion mit zwei lachenden Emojis.

© Instagram

Das wohl amüsanteste Kommentar kam jedoch von Madrid-Kollege Toni Kroos. Der Mittelfeldspieler schrieb: „Gib meinem Opa sofort die Schlappen zurück“ und sahnte durch den flapsigen Spruch über 17.000 Likes ab.