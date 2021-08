Anna Gasser will 'Natur etwas zurückgeben'

Das kärtner Snowboard-Ass tauscht im Sommer ihr Arbeitsgerät gegen ein hochmodernes Surfbrett ein und macht auch über dem Wasser 'schwebend' eine tolle Figur.

Mit nun 30 Jahren steht Olympiasiegerin Anna Gasser mit beiden Beinen mitten im Leben. In dieser Woche durfte Österreichs Top-Athletin ihren runden Geburtstag feiern. Die richtige Balance zu halten, fällt der Snowboard-Freestylerin ungemein leicht - nun durfte sie ihre "Fluggefühl" am Wasser unter Beweis stellen. Hört sich komisch an? Sicherlich, denn solche Bilder sieht man nicht alle Tage.

In einem Video von Sponsor "Audi" ist die hübsche Sportlerin auf einem elektronisch betriebenen Surfbrett unterwegs und gleitet dem Sonnenuntergang entgegen. Doch nicht nur das sogenannte "e-foiling" steht Gasser zur Verfügung, der Autohersteller stattete die Olympiasiegerin auch mit einem Elektroauto aus.

Die 30-Jährige schwört den "Benzinschluckern" ab, will in Zukunft keine Fossile Brennstoffe mehr bei der privaten Fortbewegung verbrennen. So will die geschickte Boarderin "der Natur etwas zurückgeben", wie sie in einem Interview sagt.

"Mein Klima-Fußabdruck ist nicht optimal"

"Da unsere Wettkämpfe über die ganze Welt verstreut sind, muss ich zwangsläufig viel reisen. Natürlich mache ich mir darüber Gedanken und weiß, dass mein Klima-Fußabdruck nicht optimal ist."

Im kommenden Februar geht Gasser dann wieder in Peking auf Olympiamedaillen-Jagd. Dann bietet sich ihr erneut die Chance auf den "goldenen" Erfolg wie schon 2018 in Pyeongchang.