Ballon-d'Or-Beben: Topfavorit Vinicius geht leer aus

Das kam unerwartet! Die geplante Reise von Real Madrid und Vinícius Júnior zur Ballon-d'Or-Preisverleihung nach Paris wurde gestrichen! Der Grund: Der Brasilianer soll leer ausgehen. Stattdessen soll ein spanischer Europameister die Trophäe abräumen

Die Fußballwelt hielt den Atem an, als am Montagnachmittag überraschend durchsickerte, dass nicht Real Madrids Flügelstar Vinícius Júnior, sondern Manchester Citys Mittelfeldstratege Rodri den Ballon d'Or gewinnen soll. Die unerwartete Wendung kommt nur Stunden vor der offiziellen Verkündung und sorgte für Entsetzen bei Fans und Offiziellen der Königlichen. Hatte die spanische Presse Vinícius noch vor ein paar Wochen fest als Sieger gehandelt, steht jetzt fest: Der Brasilianer muss sich am Montagabend wohl mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Paris-Reise in letzter Minute abgesagt

Der Schock saß offenbar tief: Gegen 14 Uhr versammelte sich bereits eine rund 50-köpfige Delegation des Vereins am Flughafen Madrid-Barajas. Das Ziel? Paris, um bei der Verleihung des Goldenen Balls dabei zu sein und ihren Starspieler zu feiern. Doch dann kam alles anders: Kurz vor dem geplanten Abflug um 15 Uhr soll der Verein die Reise abrupt storniert haben. Interne Kreise berichten, dass die Information über den Nicht-Triumph des 24-jährigen Brasilianers Vinícius bis zur Führungsriege durchgesickert sei – und daraufhin die Entscheidung fiel, den Trip abzublasen.

Rodri bereits in Paris gesichtet

Rodri, der Schlüsselspieler des englischen Triple-Siegers Manchester City, wurde bereits in Paris gesichtet. Während Real Madrid also Paris den Rücken kehrt, wird der spanische Mittelfeldstratege der Gala im Théâtre du Châtelet beiwohnen und soll Medienberichten zufolge als Favorit auf den Thron des Ballon d’Or gelten.Die Preisverleihung findet offiziell ab 20.45 Uhr statt, mit der finalen Verkündung des Gewinners um 22 Uhr. Bis dahin bleibt es offiziell noch ein Geheimnis – die Ereignisse der letzten Stunden sprechen jedoch eine deutliche Sprache.