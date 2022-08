Betrug mit Superbowl-Ringen aufgeflogen

Ein falscher NFL-Star ist in Santa Ana/Kalifornien wegen Betruges zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, hat sich der 25-Jährige als Ex-Spieler der New England Patriots ausgegeben, um u.a. mit dem Namen von Superstar Tom Brady wertvolle Super-Bowl-Ringe zu kaufen und zu verkaufen. Ein Gericht sprach den Mann am Montag (Ortszeit) wegen schweren Identitätsdiebstahls sowie Scheck- und Postbetruges schuldig.

© Getty ×

Der Mann hatte 2017 einen Super-Bowl-Ring von einem Ex-Spieler der Patriots gekauft, dabei mit mindestens einem ungedeckten Scheck bezahlt und den Ring an einen Händler für 63.000 Dollar verkauft. Später gab er sich als Spieler des Teams aus, um sogenannte Familienringe beim Hersteller zu bestellen. Diese habe er mit der Gravur "Brady" versehen lassen, um sie an den Makler zu verkaufen. Dabei hatte er behauptet, Brady habe sie seinen Neffen gegeben. "Die Ringe waren zu keinem Zeitpunkt von Tom Brady autorisiert", hieß es in der Strafanzeige.

Weil der Händler sich wegen Zweifeln an der Behauptung von dem Geschäft zurückzog, verkaufte der 25-Jährige die Ringe laut Gericht für 100.000 Dollar an ein Auktionshaus. Dort sei den Behörden zufolge einer der Ringe im Februar 2018 für mehr als 337.000 Dollar verkauft worden. Nach einem Bericht von ESPN hat das Auktionshaus Goldin Auctions am 18. Februar 2018 einen Familienring mit der Gravur "Brady" für die Rekordsumme von 344.927 Dollar verkauft. Das Auktionshaus habe weder Angaben zum Käufer gemacht noch zu den Umständen des Erwerbs des Rings.

© Getty ×

In der National Football League (NFL) erhalten alle Spieler und Teammitglieder eines Super-Bowl-Gewinners hochwertige Ringe als persönliche Ehrung. Für Familienmitglieder und Freunde können die Besitzer dann kleinere Versionen als Geschenke anfertigen lassen. Tom Brady hat den Super Bowl sieben Mal gewonnen.