Cristiano Ronaldo mit Coronavirus infiziert

Am Montag sei das positive Testergebnis des mehrfachen Weltfußballers eingetroffen.

Diese Meldung schockt die Fußballwelt: Superstar Cristiano Ronaldo hat sich nun auch mit dem Coronavirus infiziert! Das berichtet die britische Zeitung "Dailymail" online. Der Portugiese war nur wenige Tage nach den Länderspielpartien gegen Spanien und Frankreich positiv gestestet worden. Erst vor zwei Tagen war er beim 0:0 in Paris gegen Weltmeister Frankreich im Einsatz gewesen.

Der positive Test wurde mittlerweile auch vom portugiesischen Verband bestätigt. Zugleich wurde betont, dass Ronaldo keine Symptome zeige und es ihm gut gehe. Die anderen portugiesischen Spieler seien am Dienstagfrüh einem neuen Corona-Test unterzogen worden. Alle seien negativ getestet worden und würden am Training teilnehmen, schrieb die portugiesische Sportzeitung "A Bola". Wo sich Ronaldo angesteckt haben könnte, war unklar.



Noch am Montag hatte Ronaldo ein Foto von sich und seinen Teamkollegen beim gemeinsamen Essen auf Instagram gepostet. Die übrigen Portugal-Spieler seien noch am Dienstagmorgen erneut getestet worden. Die Ergebnisse seien negativ gewesen, so der Verband.

Das Match am Mittwoch in der Nations League gegen Schweden wird Ronaldo natürlich verpassen. Der 35-Jährige begibt sich in Isolation und wurde vom Nationalteam entlassen. Der Starkicker von Juventus wird auch seinem Klub mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. In der Champions League spielt Juve am 20. Oktober in der Ukraine bei Dynamo Kiew, am 28. Oktober geht es dann gegen den FC Barcelona.

Vor fünf Tagen hatten mehrere Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden der Stadt Turin berichtet, einigen Juventus-Spielern würden Konsequenzen drohen, weil diese die seit Samstag wegen zwei Corona-Fällen im Club bestehende Quarantäne gebrochen hatten, um zu ihren Nationalmannschaften zu reisen.

Freundin von Ronaldo postet Foto aus Isolation

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldos Freundin, postet in ihrer Instagram-Story bereits ein Foto, das sie beim Videotelefonieren mit ihrem Liebsten, der jetzt in Isolation ist, zeigt.