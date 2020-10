Cristiano Ronaldo überrascht mit neuem Look

Der portugiesische Superstar nutzte die Corona-Quarantäne für eine neue Frisur.

Der positiv auf das Coronavirus getestete Juventus-Fußballstar Cristiano Ronaldo muss weiterhin auf sein Comeback warten. Nachdem der 35-Jähirge erneut positiv getestet wurde, wackelt nun sogar das Giganten-Duell mit Lionel Messi und dem FC Barcelona in der Champions League.

Die Zeit in der Quarantäne in seinem Luxus-Haus in Turin nutzte Ronaldo nun für eine neue Frisur. Auf Instagram zeigt sich Ronaldo kahl rasiert mit einer fast vollständigen Glatze. Dabei wirkt der Portugiese aber bestens gelaunt und bereit, endlich wieder spielen zu können.