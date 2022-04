Cristiano Ronaldo und seine Georgina verlieren ihren Sohn

Er und seine Freundin Georgina Rodriguez haben ihren Sohn verloren. Das gab Ronaldo auf Instagram bekannt.

Schwerer Schicksalsschlag! Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (37) und Georgina Rodriguez (28) haben ihren ungeborenen Sohn verloren, wie der portugiesische Fußballer am Montag auf Instagram bekanntgab. Rodriguez war mit Zwillingen schwanger. Das Mädchen hat die Geburt überlebt.

Ronaldo-Statement auf Instagram

Der Fußball-Star von Manchester United schreibt in einem Statement auf Instagram: "In tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Sohnes bekannt. Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil fühlen kann. Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben. Wir möchten den Ärzten und Pflegekräften für die Betreuung und Unterstützung danken. Wir sind am Boden zerstört und bitten um Privatsphäre in dieser sehr schwierigen Zeit. Unser Junge, du bist unser Engel. Wir werden dich für immer lieben."

Bereits vor seiner Beziehung mit Georgina hatte Ronaldo drei Kinder, darunter Zwillinge, die im Juni 2017 von einer Leihmutter geboren wurden. Als die Leihmutter die Zwillinge Mateo und Eva zur Welt brachte, war Rodriguez bereits an der Seite des Fußball-Stars – sie sind seit Herbst 2016 ein Paar und haben zusammen bereits eine Tochter, die im November 2017 geboren wurde.