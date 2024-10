Victoria Hudson ist die Sportlerin des Jahres 2024

Völlig ahnungslos darüber, was an diesem Abend noch auf sie zukommen würde, stellte sich Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson vor ihrem großen Moment, auf dem roten Teppich der Sporthilfe-Gala, den Fragen der Journalisten.

Damit hat Speerwurf-Star Victoria Hudson am Donnerstag Abend in der Wiener Stadthalle auf keinen Fall gerechnet: Vor den Augen zahlreicher österreichischer Sportgrößen wurde die 28-Jährige zur Sportlerin des Jahres gekürt. Für die Leichtathletin kam die Ehrung völlig unerwartet, wie sie zuvor auf dem roten Teppich verraten hatte.

Hudson völlig sprachlos

Die 28-Jährige kam auf 676 Punkte und 56 erste Plätze. Es folgte knapp dahinter Skirennläuferin Cornelia Hütter, die im März beim Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm die Abfahrtskugel gewonnen hatte, mit 652 Punkten bzw. 46 ersten Plätzen sowie Kletterin und Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Jessica Pilz mit 562 bzw. 30.

Die Europameisterin 2024 (Rom) hatte es auf ihrer ersten Sporthilfe-Gala etwas mit der Nervosität zu tun. "Nominiert zu werden und dann in die Top 3 zu kommen, das ist ein Wahnsinn für mich", erklärte Hudson. Eine Rede hatte sie für diesen Abend nicht vorbereitet, sie sprach aus dem Herzen. "Wenn ich eine Rede geben muss, werde ich aus dem Herzen sprechen. Ich habe mir natürlich ein bisschen was überlegt. Was Herzliches wird es werden."

"Jetzt könnte ich meine Karriere beenden."

Die Speerwurf-Europameisterin konnte es nicht glauben und begab sich, völlig überwältigt, auf die Bühne. Vorjahres-Siegerin Eva Pinkelnig überreichte ihr diesen besonderen Preis. "Ich bin ein bisschen nervös. Ich freue mich total. Ich habe von den Auszeichnungen her eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Jetzt könnte ich meine Karriere beenden, da ich ja jetzt Sportlerin des Jahres bin. Aber keine Sorge, das mache ich natürlich nicht", sagte die Neo-Preisträgerin.

Bei Olympia in Paris klappte es zwar nicht wie gewünscht mit der Medaille, dafür durfte die Niederösterreicherin nun mit dem Award zur Sportlerin des Jahres nach Hause gehen.