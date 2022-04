Eklat um Ronaldo: Handy von Fan zerstört

Liverpool. Manchester United hat im Kampf um die Champions-League-Plätze für die kommende Saison den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Fußball-Rekordmeister unterlag am Samstag in der Premier League bei Abstiegskandidat Everton mit 0:1. Auf Platz vier fehlen dem aktuellen Tabellensiebenten weiterhin drei Punkte. United hat von den vergangenen sieben Pflichtspielen nur eines gewonnen, in der Champions League kam im Achtelfinale gegen Atletico Madrid das Aus.

Nach dieser bitteren Niederlage gegen Everton brannten Cristiano Ronaldo offenbar die Sicherungen durch. Denn auf dem in die Kabine soll der portugiesische Superstar einem Fan das Smartphone aus der Hand geschlagen haben.

Auf Twitter kursiert ein Video auf dem zu sehen ist, wie CR7 seine rechte Hand Richtung Boden bewegt und gleich danach ein Handy am Boden zerschellt. Laut "Sky" untersucht nun der Verein den Vorfall. Der Portugiese könnte eine Sperre oder eine Geldstrafe bekommen.

Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground ????



