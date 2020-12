Ex-Kicker Janko wettert gegen ORF-Star Wolf

Ex-ÖFB-Kapitän Marc Janko mahnte auf Twitter die Corona-Krise ernst zu nehmen. Eine mediale Kollision mit ZIB2-Chef Armin Wolf folgte.

Für den ehemaligen ÖFB-Teamspieler und Goal-Getter Marc Janko ist es ein besonderes Anliegen, seinen Fans und Followern den richtigen Umgang mit der Corona-Krise zu vermitteln. Schon vor einigen Tagen kritisierte der 37-Jährige, dass sich manche Leute immer noch heimlich treffen würden und sich nicht an den Corona-Massentests beteiligen.

Jetzt geht der ehemalige Torjäger auf Kollisionskurs mit ZIB2-Chef Armin Wolf. Auf Twitter schrieb die ORF-Legende über die Corona-Massentests: "Ein 'Problem' der Massentests ist ja, dass sie (für Menschen ohne Symptome) wenig persönlichen Vorteil bringen: Nur Zeitaufwand und eventuelle Quarantäne. Den Vorteil haben WIR ALLE: Infektionen werden entdeckt und verbreiten sich nicht weiter. Man kann auch mal 30 Minuten für alle investieren."

Der Konter des Ex-Kickers ließ nicht lange auf sich warten. Seine Kritik galt der Berichterstattung zu den Massentests in den ORF-Nachrichten: "Sehr geehrter Herr Wolf, sehe ich genauso wie sie. Umso mehr wundert es mich dann, wieso in den letzten ZIBs ein doch sehr negativer "Vibe" den Massentests gegenüber zu spüren war, anstatt in einfacher Sprache herauszuarbeiten, warum es so wichtig ist, dass möglichst alle gehen!"

Mit seinem Twitter-Posting tat sich der ORF-Moderator generell keinen Gefallen, unter seinem "Tweet" entbrannte eine heftige Diskussion über die Notwendigkeit der Corona-Massentests.