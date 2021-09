Frau ertappt Ex-Real-Star im Bett mit Freundin

Mit der besten Freundin! Fernando Gago wurde beim Fremdgehen von seiner eigenen Frau erwischt.

Bei einem Ex-Real-Star hängt der Haussegen mächtig schief! Laut Medienberichten soll Fernando Gago seine Ehefrau ausgerechnet mit deren bester Freundin betrogen haben. Noch dazu soll die sie die Beiden in flagranti im Bett erwischt haben...

Seit 2011 ist der ehemalige Mittelfeldspieler mit der früheren Tennisspielerin Gisela Dulko verheiratet. Aus der Ehe gehen drei gemeinsame Kinder. hervor. Nun geht ihre langjährige Beziehung wohl in die Brüche. Die Betrogene ist gewillt die Scheidung einzureichen.

Seinen Karrierehöhepunkt hatte Gago zwischen 2007 und 2011 als er bei Real Madrid spielte. In 121 Partien lief der Argentinier für das "Weiße Ballett" auf. Weitere Engagements folgten bei Valencia, AS Roma, Boca Juniors und in der Heimat bei Velez Sarsfield. 2008 holte er mit Lionel Messi im argentinischen Nationalteam Olympia-Gold in Peking.