Haaland gibt's jetzt auch zum Schlecken

Manchester-City-Star Erling Haaland hat nicht nur einen sensationellen Torinstinkt, sondern beweist auch abseits des Rasens einen ausgeprägten Geschmackssinn - vor allem, wenn es um Eis geht.

Der Wikinger erweitert sein beeindruckendes Karriere-Portfolio um eine eiskalte Verlockung. Ein aufregender Trailer hat die Fans des 23-jährigen am Donnerstag regelrecht in Begeisterung versetzt. In diesem ist der norwegische Fußballstar im Nationalteam-Trikot zu sehen, wie er genüsslich auf einer Couch in ein ganz besonderes Eis beißt. Dabei handelt es sich aber keineswegs um gewöhnliches Eis, sondern um eine ganz besondere Kreation des Fußballidols.

Was dieses Eis so einzigartig macht, wird mit einem Blick auf die Verpackung klar: Haaland präsentiert stolz sein eigenes Eis am Stil. Der Fußballheld hat letzte Saison nicht nur den Triple mit City geholt, sondern ist jetzt auch offiziell als Eisverkäufer im Geschäft. Natürlich ziert der Stürmer höchstpersönlich die Verpackung, inklusive seines klassischen Torjubels und einem persönlichen Autogramm.

Exklusiv - nur in Norwegen erhältlich

Die Vorfreude unter den Fans ist spürbar, auch wenn eine leichte Enttäuschung mitschwingt – das exquisite "Schocko-Fußballeis" wird am 19. Februar nämlich ausschließlich in Norwegen erhältlich sein. Die Begeisterung ist dennoch groß und die Kommentare der Fans sprechen Bände. "Wir werden es fix kaufen", äußerte sich auf "X" bereits ein Haaland-Anhänger.