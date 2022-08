Hinteregger reist als Edel-Fan zum Supercup

Eintracht Frankfurt kann im Supercup-Finale gegen Real Madrid auf prominente Unterstützung setzen. Martin Hinteregger wird seine Ex-Kollegen tatkräftig von der Tribüne aus unterstützen.

Er hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass Frankfurt den Supercup am Mittwoch gegen Real Madrid bestreiten kann: Martin Hinteregger. Doch diesmal wird der 29-Jährige nicht auf auf dem Rasen des Olympiastadions von Helsinki zu bestaunen sein, sondern wird seine Ex-Kollegen von der Tribüne aus unterstützen. Ob dies inmitten der Frankfurt-Fans sein wird, ist noch nicht überliefert.

© Instagram/martin.hinteregger

"Hinti" postet eine Instagram-Story mit einem Selfie vor dem Gate Fluges in die finnische Hauptstadt am Flughafen Wien-Schwechat. Gegen 14:45 ist der ehemalige ÖFB-Teamverteidiger im hohen Norden gelandet. Vor dem Anpfiff am Mittwoch um 21 Uhr hat er mit seiner Begleitung genug Zeit zum Sightseeing.