Hirscher beeindruckt mit spektakulärem Ski-Doo-Sprung

Ex-Skistar Marcel Hirscher gibt auch an seinem ''freien Tag'' Vollgas.

Der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger Marcel Hirscher begeistert seine Fans in den sozialen Medien immer wieder mit beeindruckenden Action-Fotos. Einmal driftet er mit einem Auto über eine Schneefahrbahn, dann fährt er wieder spektakuläre Routen mit einer Cross-Maschine oder zeigt sich bei waghalsigen Jumps beim Freeriden. Heute fügte er seiner Sammlung an atemberaubenden Stunt-Fotos ein weiteres Highlight dazu.

Marcel Hirscher postete auf Instagram ein Bild, das ihn bei einem Ski-Doo-Sprung zeigt. Er springt mit dem Schneemobil über einen Weg, wo ein anderes Ski-Doo steht. "Took a day off" (dt. "Ich habe einen Tag freigenommen"), schreibt er zu den spektakulären Bildern. Ex-Skistar Hirscher gibt offenbar auch an seinem ''freien Tag'' Vollgas.