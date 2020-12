Hirscher verwirrt Fans

Stangentraining, Facebook-Offensive – Hirscher lässt Fans auf Comeback hoffen.

Reiteralm. Was hat Marcel Hirscher wirklich vor? Der achtfache Gesamtweltcupsieger kehrte am Samstag auf die Skipiste zurück, absolvierte in Rennmontur ein Riesentorlauf-Training und legte dabei, wie man hört, eine Bestzeit nach der anderen hin. Die Fans hoffen jetzt auf ein Sensations-Comeback. Das können sich sogar ÖSV-Kollegen vorstellen. Vincent Kriechmayr: „Der beste Skifahrer aller Zeiten ist eine Bereicherung für den Sport.“ Für weitere Verwirrung sorgte Hirscher jetzt auf Facebook.

Marketing-Coup? Posting sorgt für viel Verwirrung

Zunächst postete er ein Foto, das ihn beim Training zeigt. Darunter schrieb er: „Ich bin immer noch begeistert.“ Danach wechselte er gleich dreimal sein Profilbild. Alle im Schnee, eines im neuen Rennanzug. Sehnt sich Marcel nach einer Rückkehr oder ist alles nur ein Marketing-Coup?

Hirscher verlinkte „themountainstudio“, das ge­rade den Launch einer hippen Ski- und Aktivbekleidung vorbereitet. Genau in diesem Skigewand ist der Superstar auf seinen neuen Bildern zu sehen.