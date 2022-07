Der ehemalige deutsche Teamtormann soll die Nachbargarage mit einer Kettensäge bearbeitet haben.

Der ehemalige deutsche WM-Held Jens Lehmann sorgt einmal mehr für Aufregung. Wie unter anderem die BILD-Zeitung berichtet, soll der 52-Jährige am Montag die Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge zersägt haben.

Der Vorfall ereignete sich am Starnberger See in Bayern, wo Lehmann ein fünf Millionen Euro teures Anwesen besitzt. Weil die Garage ihm die Sicht auf den See nimmt, streitet sich der Fußball-Star schon länger mit seinem Nachbarn. Lehmann behauptet, die Garage würde 1,5 Meter auf seinem Grundstück stehen und zeigte seinen Nachbarn bereits Sachbeschädigung und Nötigung an.

Lehmann auf Video zu erkennen

Am Montagnachmittag soll der Streit dann völlig eskaliert sein. „Ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg betrat mit einer Motorsäge in der Hand das Grundstück seines Nachbarn“, so die Polizei in einer Aussendung. Lehmann schnitt dann einen Dachbalken auseinander - Sachschaden: mehrere hundert Euro

Um nicht erkannt zu werden, hatte der ehemalige Arsenal-Star zuvor das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen. „Hierbei bedachte er jedoch nicht, dass die Kamera mit einer Batterie ausgestattet ist und die Bilder daher weiter direkt übertrug“, so die Polizei weiter.

Lehmanns Nachbar alarmierte die Polizei, die wenig später vor Lehmanns Tür stand. In den letzten beiden Jahren gab es bereits drei weitere Sachbeschädigungen an derselben Garage, die Polizei untersucht nun, ob Lehmann auch für diese verantwortlich ist.