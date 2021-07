Lindsey Vonn gibt wieder Gas!

Vonn: ''Ich bin ein großer Motorsport-Fan und war schon an vielen Rennen, aber es ist mein erstes Mal bei der Formel E.''

USA. Die ABB Formel E gastiert in New York und einen Tag vor dem ersten von zwei Rennen, schaute Ex-Ski-Star Lindsey Vonn in der Boxengasse vorbei. Die 36-jährige Amerikanerin war am Freitag Star-Gast beim Jaguar-Team. Vonn nahm dabei sogar im Rennanzug in einem Formel-E-Boliden Platz und saß bei den Boxenstopp-Trainings im Cockpit. Auf die Rennstrecke darf die Abfahrts-Olympia-Siegerin und -Weltmeisterin mit dem Rennauto allerdings nicht – das würde nur einen Tag vor den beiden Formel-E-Prix als verbotene Testfahrt gelten.

© Getty Images ×

Allerdings konnte die Ski-Legende die Strecke als Beifahrerin in einem Elektro-Tourenwagen erleben: Ex-Rennfahrer Dario Franchitti fuhr mit ihr den Rundkurs ab.

© Getty Images ×

Vonn: "Ich bin ein grosser Motorsport-Fan und war schon an vielen Rennen, aber es ist mein erstes Mal bei der Formel E. Die Beschleunigung im Jaguar I-Pace ist unfassbar."