Luxus-Uhr zwingt Rooney zum Corona-Test

Ausgerechnet eine Luxus-Uhr sorgt bei Wayne Rooney für reichlich Ärger und könnte zu zahlreichen Coronatestungen führen.

Beim ehemaligen England-Star Wayne Rooney läuft gerade einiges schief. Der alternde Torjäger ist momentan als Spielertrainer beim englischen Zweitligisten Derby County im Amt und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Vier von fünf Partien gingen verloren, erst einmal konnte der Ex-ManUnited-Star seine Mannschaft zum Sieg führen.

Neben der sportlichen Misere hat der Stürmer aber zusätzlich einen weiteren Grund gehörig sauer zu sein.

Am Donnerstagabend kam Kumpel Josh Bardsley beim Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft auf Besuch und überreichte ihm eine Luxus-Uhr. Was als Geschenk und nette Geste gedacht war, könnte sich nun aber zu einem großen Problem entwickeln. Denn der Geschäftsmann war zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet worden und hätte eigentlich in Quarantäne sein müssen. Rooney selbst hatte keinerlei Ahnung darüber.

Britische Zeitung deckt Fall auf

In Folge könnten jetzt dutzende Corona-Tests folgen, da Rooney am Tag nach dem Treffen mit Bardsley für Derby County gegen Watford im Einsatz war. Möglicherweise müssen sich alle Spieler dieser Partie testen lassen.

Rooney blieb bis Sonntag unwissend, dass sein Freund Bardsley positiv getestet worden war. Erst die englischen Zeitung "The Sun" klärte die Geschichte auf.