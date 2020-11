Maradona-Anwalt erhebt schwere Vorwürfe

Hätte der Tod der Fußball-Ikone verhindert werden können?

Me siento mal" ("Ich fühle mich schlecht") waren die letzen Worte der Fußball-Legende Diego Maradona (60). Am Mittwoch verstarb die "Hand Gottes", an einem Herzinfarkt, nur zwei Wochen nach seiner Gehirnoperation.

Er saß am Frühstückstisch in seiner Villa in San Andrés, als ihm plötzlich schlecht wurde. Er ging in sein Schlafzimmer, legte sich wieder ins Bett. Wenige Minuten später war Maradona tot.

Untersuchung gefordert

Mit im Haus waren zu dieser Zeit seine persönliche Krankenschwester, die ihn 34 Jahre lang betreute, und sein Neffe Johnny Esposito. Nach dem Notruf eilten sechs (!) Rettungsteams zum Haus. Sie kamen alle zu spät.

Maradonas Anwalt Matias Morla erhebt nun schwere Vorwürge gegen die Ärzte. In einer Stellungnahme kritisiert er, dass die Rettungskräfte am Mittwoch nicht schnell genug gekommen seien. "Dieser Fakt ist nicht zu übersehen und ich fordere eine genaue Untersuchung.“

Maradona beigesetzt