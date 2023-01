Nach Shakira-Abrechnung: Pique hat eine Neue

Nachdem Shakira in einem Song mit ihrem untreuen Ex abrechnet, schlägt Piqué zurück – und zeigt seine neue ... Uhr!

"Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht", heißt es unter anderem in Shakiras neuem Song, in dem sie mit ihrem untreuen Ex abrechnet. Auf dem Youtube-Kanal von Bizarrap wurde das Video bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung fast 30 Millionen mal angesehen und fast 250.000 Mal kommentiert.



Der Hintergrund: Der Fußball-Profi soll die Mutter seiner Kinder mit einer 22-Jährigen betrogen haben. Nach zwölf Jahren Beziehung hatten sich Shakira und Piqué im Juni vergangenen Jahres getrennt.

Piqué geht Partnerschaft mit Casio ein

Doch nun schlägt Piqué zurück: Auf dem Twitch-Kanal seiner Fußball-Liga, der Kings League, verkündete der ehemalige Nationalspieler eine Partnerschaft mit dem Uhrenhersteller Casio. Und legt sogar noch mit einer Spitze gegen Shakira nach: "Casio ist eine großartige Uhr, sie hält ein Leben lang."