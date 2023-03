Private Enthüllungen: Ronaldos Kinder werden in der Schule geschlagen

Georgina Rodriguez, Ehefrau von Cristiano Ronaldo, offenbart familieninterne Geheimnisse. Demnach sollen ihre Kinder in der Schule geschlagen worden sein.

In der spanischen Fernsehsendung "El Hormiguero" enthüllt Georgina Rodriguez Stories aus dem Familienleben. Die Kinder aus dem Hause Ronaldo-Rodriguez sollen heftigen Prügelattacken in der Schule ausgesetzt sein. "In der Schule werden sie regelmäßig geschlagen und wehren sich nie", verriet die Argentinierin. "Ich weiß es, weil sie oft weinend nach Hause kommen und ich frage sie 'Wisst ihr nicht, wie ihr euch wehren sollt?'". Rodriguez setzt rigoros auf eine gewaltfreie Erziehung: "Die Wahrheit ist, dass ich niemals möchte, dass meine Kinder herumlaufen und andere schlagen".

Die 29-Jährige gibt auch in der Sendung zu, eine strenge Mutter zu sein: "Ich erkläre ihnen, dass Essen niemals zurückgelassen werden sollte und wenn sie einen Teil ihres Mittagessens liegen lassen, finden sie es als Snack für den Nachmittag oder das Abendessen wieder. Wenn das nicht genug ist, zeige ich ihnen Videos von hungernden Kindern".

Gemeinsam hat Rodriguez mit Ronaldo die zwei gemeinsamen Töchter Alana (5) und Esmeralda (7 Monate). Der portugiesiche Fußballstar hat neben den beiden Töchtern noch mit Cristiano Junior (12), Eva und Mateo (jeweils 5 Jahre) drei weitere Kinder.