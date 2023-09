× Rapid-Kapitän Burgstaller sammelt für guten Zweck

Rapids verletzter Kapitän Guido Burgstaller verriet bei der GOFUS-Charity, dass der Rekordmeister noch ein paar Wochen länger auf ihn verzichten muss.

Beim GOFUS-Charity-Turnier in Donnerskirchen lochten die Stars für einen guten Zweck ein. Unter der Regie der GOFUS-Chefs Bernd Dallos und Fußball-Ikone Kurt Jara, machten Torwart-Legende Franz Wohlfahrt, Ex-Rapidler Philipp Schobesberger, Ex-Abfahrtstar Helmut Höflehner und ÖSV-Ex-Herren-Cheftrainer Mathias Berthold und Rapid-Legende Herbert "Funki" Feurer am Green eine gute Figur. Das Charity-Event brachte stolze 5.000 Euro ein.

© Gofus ×

Dabei freute sich einer besonders über den Riesen-Scheck: Rapid-Kapitän Guido Burgstaller. Der Betrag geht nämlich an dessen Kärntner Landsmann und Freund, der bei einem schweren Rodelunfall im vergangenen Winter 60 Meter in die Tiefe gestürzt war und nun querschnittsgelähmt ist.

Burgi, der seit seiner St.Pauli-Zeit selbst ein leidenschaftlicher Golfer ist, hätte gerne mitgespielt, doch er musste - wie seit Wochen auch bei Rapid - passen. "Ich habe eine langwierige Adduktorenverletzung, das wird noch zwei, drei Wochen dauern, bis ich wieder fit bin", so der Top-Stürmer, der es sich aber als neues GOFUS-Mitglied nicht nehmen ließ, bei der Gala-Veranstaltung in Rust am Neusiedler See persönlich zu erscheinen.

Als Überraschungsgast machte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel die honorige Fußballrunde komplett. Dass eigentlich TV-Moderator Volker Piesczek das Turnier gewann, rückte beinahe in den Hintergrund ... (ruw)