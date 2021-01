Real-Madrid-Trainer Zidane in Quarantäne

Er hatte mit einer am Coronavirus erkrankten Person Kontakt.

Madrid. Zinedine Zidane, Trainer von Spaniens Fußball-Meister Real Madrid, hat sich in Quarantäne begeben, nachdem er mit einer am Coronavirus erkrankten Person Kontakt gehabt hatte. Der erste Corona-Test des 48-jährigen Franzosen am Donnerstagvormittag fiel negativ aus, gab Real am Donnerstagabend bekannt. Er wartet derzeit auf ein weiteres Ergebnis.

Laut spanischer Sporttageszeitung "Marca" soll Zidanes Co-Trainer David Bettoni die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Toni Kroos am Samstag im Ligaspiel bei CA Osasuna betreuen.