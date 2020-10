Ronaldo hat gegen Corona-Regeln verstoßen

Superstar flog trotz positivem Corona-Test nach Italien zurück.

Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin einen Verstoß gegen die Corona-Schutzmaßnahmen vorgeworfen. "Ich denke schon", sagte der Minister am Donnerstag im Sender Rai Radio Uno auf die Frage, ob Ronaldo mit seiner Rückkehr nach Turin trotz seiner Corona-Quarantäne die geltenden Bestimmungen der Behörden verletzt habe.

Der Portugiese reiste am Mittwoch trotz seiner Infektion mit dem Coronavirus nach Italien zurück, um dort seine Quarantäne fortzusetzen. Zuvor war der 35-Jährige bei der portugiesischen Nationalmannschaft in Lissabon positiv auf das Virus getestet worden und hatte sich daraufhin in Isolation begeben.

Eine Rückkehr der Fans in die Stadien in Italien schloss Spadafora bis mindestens Mitte November aus.