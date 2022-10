Ronaldo kauft teuerste Villa Portugals

Die Villa an der Riviera in Quinta da Marinha, einer exklusiven Wohngegend, soll bereits Anfang 2023 bezugsfertig sein. Für Kauf und Umbau soll Ronaldo laut der "Marca" stolze 21 Millionen Euro auf den Tisch legen. Das macht die 2.720 (!) Quadratmeter große Villa in der Region Cascais zur teuersten Immobilie Portugals. Das Grundstück umfasst mehrere Gärten und einen fabelhaften Pool.

Damit wird ein Wechsel um kommender Winter-Transferfenster immer wahrscheinlicher. Als möglicher neuer Klub wird immer wieder Sporting Lissabon genannt, der Verein, für den der Portugiese bereits als Jugendlicher spielte. Lissabon liegt nur 40 Autominuten von seinem neuen Anwesen entfernt. Das Verhältnis zu seinem Klub Manchester United gilt als zerrüttet.

????| Cristiano Ronaldo has now begun construction of his new home in Portugal’s Quinta de Marinha. He plans to live here with his partner and children once he retires from professional football.



Work is expected to be completed by summer 2023. pic.twitter.com/MVQgdgySNt