Sensations-Comeback von Marcel Hirscher: Er trainiert wieder!

Marcel Hirscher nahm zum ersten Mal seit seinem Rücktritt wieder an einem Stangentraining auf der Reiteralm teil.

Er ist wieder da! Marcel Hirscher, eigentlich bereits in der Ski-Pension, hat sich die Bretter wieder angeschnallt und nahm erstmals seit seinem Rücktritt wieder an einem Stangentraining auf der Reiteralm teil.

Hirscher vor Comeback?

Den Salzburger juckte es offenbar wieder. "Das ist es, worum es geht!", schrieb er auf Instagram zu einem Video, das ihn in Aktion zeigt. 2019 verkündete er am Zenit seiner Karriere seinen Rücktritt. Aber heißt das jetzt auch, dass Marcel Hirscher wieder in den Ski-Zirkus zurückkommt? Verband und Fans würde es wohl freuen. Die ÖSV-Herren könnten wieder ein paar Erfolgserlebnisse gebrauchen. Immerhin holte der Kärntner Christian Walder am Samstag mit seinem dritten Platz im Super-G in Val d'Isere nicht nur sein erstes Stockerl, sondern auch das erste Podest der ÖSV-Herren in diesem Winter.

Hirscher-Zukunft unklar

Allerdings zu früh darf man sich nicht freuen. Wie es mit Hirscher weitergeht, ist noch völlig unklar. Ob es ein Rücktritt vom Rücktritt wird oder es doch nur ein kleiner Ausflug zurück auf die Piste war, wird sich zeigen. Vielleicht hat er bei seinem spontanen Training ja wirklich wieder Blut geleckt? ...

Marcel Hirscher: Seine größten Erfolge

Olympia (2 Gold, 1 Silber):

Gold Kombination 2018 Pyeongchang

Gold Riesentorlauf 2018 Pyeongchang

Silber Slalom 2014 Sotschi

4. Riesentorlauf 2010 und 2014, 5. Slalom 2010

WM (7 Gold, 4 Silber):

Gold: Slalom 2013 Schladming, Alpine Kombination 2015

Vail/Beaver Creek, Riesentorlauf und Slalom 2017 St. Moritz,

Slalom 2019 Aare, Teambewerb 2013 und 2015;

Silber: Riesentorlauf 2013, Riesentorlauf 2015, Kombination 2017,

Riesentorlauf 2019; 4. Riesentorlauf 2009

Weltcup: 8 Gesamtsiege (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16,

2016/17, 2017/18, 2018/19)

6 Riesentorlauf-Weltcupsiege (2011/12, 2014/15, 2015/16,

2016/17, 2017/18, 2018/19)

6 Slalom-Weltcupsiege (2012/13, 2013/14, 2014/2015,

2016/17, 2017/18, 2018/19)

67 Siege - 31 Riesentorlauf, 32 Slalom, 1 Super-G, 1

Parallel-Riesentorlauf, 2 City Event

Junioren-WM: Gold Riesentorlauf 2007 und 2008 sowie Slalom 2008

Silber Slalom 2007 und Super-G 2009

Bronze Riesentorlauf 2009

Europacup: 3 Siege

Gesamt- und Slalom-Sieger 2007/08

