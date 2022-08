So genießen Schlager und Alonso den Sommer

Während die Formel 1 in der Sommerpause ruht, relaxen Ex-Weltmeister Fernando Alonso und ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager im sonnigen Süden.

Vier Wochen stehen die Reifen in der Motorsport-Königsklasse still, ehe es am 28. August mit dem Grand Prix von Belgien wieder losgeht. Die Pause wissen auch Alonso und seine Herzensdame Schlager zu nutzen: Das Formel-1-Traumpaar genießt die Zweisamkeit am Strand.

"Hallo Sommer! Danke, dass du uns so gut behandelst", richten die beiden via gemeinsamen Instagram-Postings aus. An der Tagesordnung stehen Besuche in der Beach-Bar, relaxen am Strand und Ausflüge mit der Yacht.

Wo genau die beiden Turteltäubchen urlauben, geht aus den Beiträgen nicht hervor. Fest steht aber: Die atemberaubende Location am Meer bietet den beiden alles für einen wahren Traumurlaub.