Stabhochspringerin jetzt auf Erotik-Plattform

Kurz vor Olympia will die 27-Jährige mit sexy Fotos auf einem Erotik-Portal auf sich aufmerksam machen.

Da dürften jetzt einige Männerherzen ganz schwach werden: Die kanadische Stabhochspringerin Alysha Newman (27) eröffnet einen Account beim Erotik-Portal "OnlyFans". Dort will sie nur einige Wochen vor den olympischen Spielen in Tokio mit sexy Fotos auf sich aufmerksam machen.

Um die Beiträge auf der Erotik-Plattform "OnlyFans" zu sehen, muss der Fan einen monatlichen Beitrag zahlen. Bei den meisten Accounts gibt es dafür besonders freizügige Inhalte. "OnlyFans" ist bei Porno-Stars besonders beliebt. Die Stabhochspringerin Alysha Newman bietet ihre Fotos für 29,99 Dollar pro Monat an.

Newman kündigte die Eröffnung des Accounts mit einem Instagram-Posting in sexy Badeanzug an: "Euer Wunsch ist mir Befehl... jetzt auf OnlyFans."

Bereits seit einigen Jahren erfreut die Stabhochspringerin ihre Fans mit sexy Fotos. Bei den olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 schied sie in der Qualifikation für das Stabhochsprung-Finale aus – jetzt will die 27-Jährige in Tokio wieder angreifen.