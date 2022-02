Tierquälerei-Vorwurf gegen Olympia-Sieger

England. Derzeit sorgt ein Video auf TikTok für helle Aufregung. Zu sehen ist der frühere Olympiasieger Mark Todd (65) wie er offenbar mit einer Gerte mehrmals auf ein sichtlich verunsichertes Pferd einschlägt, damit es ein Wasserhindernis überwindet. Schließlich geht es durch das Wasser und die anwesenden Zuschauer des Vorfalls jubeln hörbar.

Wo das Video aufgenommen wurde ist unklar. Der Clip dürfte laut englischen Medienberichten vor zwei Jahren entstanden sein. Todd lebt im englischen Swindon in der Grafschaft Wiltshire und trainiert dort Pferde. Inzwischen reagierte auch der britische Reit-Dachverband und äußerte sich zu den Aufnahmen und zeigte sich "extrem bestürzt".

Todd selbst entschuldigte sich öffentlich in einem Statement: "Ich entschuldige mich von ganzem Herzen beim Pferd und allen Beteiligten für meine Handlungen in diesem Videoclip."

"Eines der wichtigsten Dinge, die ich predige, ist der Aufbau eines gegenseitigen Respekts zwischen Pferd und Reiter und dass Geduld und Freundlichkeit der beste Weg sind, um Ergebnisse zu erzielen. Ich bin sehr enttäuscht von mir, dass ich mich in diesem Fall nicht daran gehalten habe", so der 65-Jährige.

