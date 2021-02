Der 57-jährige Jose Becker ist in einem See in Brasilien ertrunken.

Der Vater von Brasilien- und Liverpool-Tormann Alisson Becker ist am Mittwoch bei einem Badeunfall in seiner Heimat ertrunken. Das gab die lokale Polizei von Lavras do Sul bekannt. Es gebe keinen Verdacht auf Fremdeinwirkung, hieß es vonseiten der Behörden. Das Unglück soll sich in einem See in der Nähe des Urlaubsdomizils des 57-jährigen Jose Becker ereignet haben.