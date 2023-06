23. Grand-Slam-Titel! Novak Djokovic schreibt bei French Open Geschichte

Novak Djokovic schreibt mit dem Gewinn der French Open Geschichte. Mit dem 7:6, 6:3, 7:5-Sieg gegen den Norweger Casper Ruud holt der Serbe seinen 23. Grand-Slam-Titel und ist damit nun alleiniger Rekordhalter. Noch dazu kehrt er mit dem Erfolg in der Weltrangliste auf Platz 1 zurück.

Novak Djokovic hat es geschafft. Mit seinem dritten Sieg bei den French Open nach 2016 und 2021 hat sich der Serbe den alleinigen Rekord an Turniersiegen bei einem Grand Slam geholt. Insgesamt hält er nach dem 7:6, 6:3, 7:5-Final-Triumph in Paris gegen den Norweger Casper Ruud bei 23 Major-Titeln (Australian Open 10, French Open 3, Wimbledon 7, US Open 3).

Bislang war er mit »Mr. Paris« Rafael Nadal gleichauf, der konnte aber verletzungsbedingt nicht in Frankreich antreten. Als Bonus zieht der 36-jährige Serbe in der Weltrangliste an seinem Halbfinalgegner Carlos Alcaraz (ESP) vorbei und ist wieder die Nummer 1 der Tenniswelt.

Rekord-Mann Brady sieht Rekord-Show

Vor den Augen von NFL-Rekordsieger Tom Brady, der den historischen Sieg neben Djokovic' Frau, Jelena, verfolgt, hat der große Favorit einen schweren Start. Der 24-jährige Norweger startet mit einer 3:0-Führung. Doch dann beginnt die große Djoker-Show. Im Tiebreak holt er sich noch den ersten Satz. Von da an gibt Djokovic den Rekord nicht mehr aus der Hand.

© Getty ×

Den zweiten Satz holte sich der, seit Sonntag beste Tennis-Spieler aller Zeiten, im Eildurchlauf mit 6:3. Im dritten Satz zeigte er kurz Nerven, doch am Ende konnte er seine Routine Ausspielen und ließ sich nach dem 7:5 im dritten Satz emotional in den Pariser Sand fallen.