Alexander Zverev muss vor Gericht

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (26) muss in Berlin vor Gericht. Es geht um den Vorwurf der Körperverletzung.

Ex-Freundin Brenda Patea (29) hat Zverev wegen Körperverletzung angezeigt. Der Deutsche wies die Vorwürfe zurück. Trotzdem wurde ein Strafbefehl über 450.000 gegen den Tennisstar erlassen. Dagegen hat Zverev über seine Anwälte Einspruch eingelegt. Jetzt kommt es zum Prozess gegen den 26-Jährigen. Der startet am 31. Mai vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilt. Bis zum 19. Juli sind acht Verhandlungstage angesetzt.

Vorwurf: Körperverletzung

Hintergrund ist besagter Strafbefehl aus dem vergangenen Jahr, der den Tennis-Star nun einholt. Bei einer Pressekonferenz im Juni 2023 hatte Zverev die Anschuldigungen zurück gewiesen.

Zurzeit ist Zverev bei den Australian Open in Melbourne im Einsatz, in Runde 1 kommt's zum Duell gegen seinen deutschen Landsmann Dominik Köpfler. Während des geplanten Prozesszeitraums finden die beiden Grand-Slam-Turniere, French Open und Wimbledon, statt. Ein persönliches Erscheinen von Zverev ist jedoch nicht angeordnet.