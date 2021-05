Sandplatzkönig Rafael Nadal steht nach einem Zweisatz-Sieg gegen Alexander Zverev im Halbfinale des ATP-Masters in Rom.

Nach zwei Stunden gewinnt Rafael Nadal das Rom-Viertelfinale gegen Alexander Zverev mit 6:3 und 6:4. Der Deutsche hatte einen Fehlstart zu verkraften und war nach dem Comeback-Sieg gegen Nishikori etwas müde zu Beginn. Nadal war da zwischenzeitlich 4:0 in Führung gegangen.

Dann kam Zverev besser in die Partie. Ein Match auf hohem Niveau war die Folge, was der Mallorquiner am Ende souverän für sich entschied. Nadal trifft nun im Halbfinale auf Überraschungsmann und Aufschlag-Riese Reilly Opelka.