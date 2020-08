ATP-Tourstart: Thiem heiß auf erstes Match

Mit grünem Armband (=Covid-19-"negativ") darf Thiem auf US-Open-Anlage trainieren.

Gemeinsam mit seinem ebenfalls negativ getesteten Kumpel Dennis Novak und Coach Nicolas Massu bereitet sich Thiem in Flushing Meadows auf den Tour-Start vor. Der Weltranglisten-Dritte ist zufrieden mit den Fortschritten: "Der Druck hat mir lang genug gefehlt. Aber jetzt komm ich langsam rein in dieses Radl und spiele auch wieder gut."

Ernst wird's ab Samstag, wenn unser Tennis-Ass beim von Cincinnati nach New York verlegten ATP1000-Turnier erstmals seit der Corona-Pause wieder um Weltranglistenpunkte kämpft. Thiem: "Das erste echte Match seit ewiger Zeit wird sicher interessant. Wenn es da nicht so gut läuft, muss ich das akzeptieren. Das nächste große Ziel sind dann die US Open." Die starten am 31. August mit Thiem als Nr. 2.