Medwedew stößt ins Viertelfinale vor

Felix Auger-Aliassimewird der nächste Gegner des Russen sein - Simona Halep ist bei den Frauen schon ausgeschieden.

US-Open-Champion Daniil Medwedew fehlen noch drei Siege zum zweiten Tennis-Grand-Slam-Titel. Bei den Australian Open erreichte der russische Weltranglisten-Zweite am Montag in Melbourne mit einem 6:2,7:6(4),6:7(4),7:5-Erfolg gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy das Viertelfinale. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale bekommt es der 25-Jährige nun mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun. Bei den Frauen kam für die Rumänin Simona Halep das Aus.



Der Weltranglisten-Neunte Auger-Aliassime bezwang am Montag im Achtelfinale den früheren Melbourne-Finalisten Marin Cilic aus Kroatien mit 2:6,7:6(7),6:2,7:6(4). Medwedew hatte im vergangenen Jahr bei den Australian Open das Endspiel gegen Rekordsieger Novak Djokovic verloren und im September bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Hitze setzte Halep ordentlich zu

Im Frauen-Bewerb ist die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Halep im Achtelfinale ausgeschieden. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad zog die rumänische Finalistin von 2018 mit 4:6,6:3,4:6 gegen die ungesetzte Französin Alizé Cornet den Kürzeren. Halep waren die Strapazen bei der Hitze anzusehen. Immer wieder stützte sich die 30 Jahre alte Rumänin zwischen den Ballwechseln auf ihrem Schläger ab oder lief zu manchen Bällen gar nicht mehr richtig hin. In den Pausen auf der Bank versuchten beide Spielerinnen, sich mit Eisbeuteln oder Handtüchern Abkühlung zu verschaffen.



In ihrem ersten Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier trifft Cornet nun auf die an Position 27 gesetzte Danielle Collins aus den USA. Collins gewann gegen die Belgierin Elise Mertens 4:6,6:4,6:4. Als dritte US-Amerikanerin nach Jessica Pegula und Madison Keys steht die Weltranglisten-30. damit bei den Australian Open unter den Top Acht.