Nach Djokovics Interview-Boykott: Reporter entschuldigt sich

Novak Djokovic sorgte am Sonntag für Aufsehen in der Tenniswelt! Nach seinem Achtelfinal-Sieg verzichtete der Superstar überraschend auf das traditionelle Sieger-Interview auf dem Court. Jetzt meldet sich der Reporter zu Wort –

Nach dem Wirbel um den Interview-Boykott des serbischen Tennisstars Novak Djokovic hat es nun nämlich eine Entschuldigung gegeben. "Ich kann Novak nur sagen, dass ich mich entschuldige, falls er sich nicht respektvoll behandelt gefühlt hat", sagte der australische TV-Reporter Tony Jones in einem von Channel 9 ausgestrahlten Interview.

Zur Erinnerung: Der bei Channel 9 angestellte Jones hatte sich zuvor in einer Schalte des Senders zu feiernden serbischen Fans umgedreht und ihnen auf abfällige Art zugerufen: "Novak! Er ist überbewertet! Schmeißt ihn raus!" Als er sich wieder umgedreht hatte, sagte er in die Kamera: "Leute, ich bin froh, dass sie mich nicht hören können."

Djokovic forderte Entschuldigung

Djokovic kamen die Aussagen dennoch zu Ohren. Seine Reaktion: Ein verweigertes On-Court-Interview nach seinem Achtelfinalsieg mit Jim Courier, weil der Ex-Profi auch für Channel 9 arbeitet.

Ein für den TV-Sender arbeitender Sportjournalist habe serbische Fans und auch ihn selbst beleidigt, begründete Djokovic in der Pressekonferenz sein Verhalten. Er werde dem Sender deswegen keine Interviews mehr geben. Sollte er deswegen eine Geldstrafe kassieren, werde er diese akzeptieren, kündigte der zehnfache Australian-Open-Gewinner an.

Viertelfinal-Hit gegen Alcaraz

Der australische Tennisverband ließ verlauten, dass Djokovic die von ihm geforderte öffentliche Entschuldigung angenommen habe, wie gewohnt weitermachen und sich auf das nächste Match konzentrieren werde. Nach dem Viertelfinale am Dienstag (ab 10.15 Uhr/live auf ServusTV) gegen den Spanier Carlos Alcaraz dürfte der Serbe also wieder ein Interview am Platz geben - sofern er das Giganten-Duell gewinnt.