Daniil Medwedew hielt in Turin Semifinalchance aufrecht

Der frühere ATP-Finals-Titelgewinner Daniil Medwedew kann bei dem mit 15,25 Mio. Dollar dotierten Saison-Abschlussturnier der Tennisprofis weiter auf den Halbfinaleinzug hoffen.

Der Russe bezwang am Dienstag in Turin den australischen Turnier-Debütanten Alex de Minaur 6:2,6:4 und sicherte sich in seinem zweiten Gruppenspiel den ersten Sieg. Sein Auftaktmatch in der Gruppe "Ilie Nastase" gegen Taylor Fritz hatte Medwedew verloren.

Medwedew reichten im ersten Satz Breaks zum 2:1 und 4:1 zur Weichenstellung, er nutzte die erste Möglichkeit zum 6:2. Im zweiten Durchgang hielt de Minaur bis zum 4:4 mit, ehe er entscheidend sein Service abgeben musste. Medwedew servierte mit dem ersten Matchball nach 80 Minuten aus.

Lesen Sie auch Sinner will beim Heimturnier in Turin "gutes Tennis" zeigen Der Topfavorit freut sich auf sein in diesem Jahr einziges Heimturnier

Zum Abschluss der Vorrunde trifft der Weltranglisten-Vierte am Donnerstag noch auf Publikumsliebling und Lokalmatador Jannik Sinner. Im Head-to-Head mit dem Weltranglisten-Ersten steht es 7:7, aktuell ist dennoch Sinner Favorit. Letzterer spielt am Abend (nicht vor 20.30 Uhr/live Sky) gegen Fritz.