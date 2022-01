Dieser Tennisstar fällt lange aus

Der Japaner Kei Nishikori fällt nach einer Hüftoperation monatelang aus. Das bestätigte der Tennisstar am Dienstag.

Einst war der Japaner der aufgehende Stern am Tennis-Himmel. Nishikori erreichte in den frühen Jahren seiner Karriere nicht nur das Finale der US Open, er brachte auch die Superstars wie Roger Federer, Novka Djokovic und Rafael Nadal gehörig ins Schwitzen.

Seit einigen Jahren klebt dem ehemaligen Top-Ten Spieler aber das Verletzungspech an den Schuhsohlen. Nun ein weiterer Rückschlag. Nishikori muss an der Hüfte operiert werden, sein letztes Spiel absolvierte der Japaner im Oktober in Indian Wells. "Ich werde so hart arbeiten, wie ich kann. Das Ziel ist es, in sechs Monaten zurück zu sein," so Nishikori.