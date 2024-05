Adieu! Bittere Erst-Runden-Pleite für Paris-König Nadal

Erstmals in seiner Karriere muss sich Altmeister Rafael Nadal in der Auftaktrunde der French Open geschlagen geben. Gegen Alexander Zverev reichte es für den Spanier, bei seinem womöglich letzten Roland-Garros-Auftritt, nur für ein 3:6, 3:7:3:6.

Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev gewann sein mit Spannung erwartetes Erstrunden-Duell bei den French Open mit Rafael Nadal und dem Rekordchampion bei dessen vermutlich letztem Auftritt in Paris einen bitteren Abschied beschert. Der 27-Jährige setzte sich am Montag in Nadals «Wohnzimmer» Court Philippe Chatrier mit 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. gegen den Spanier durch. In der zweiten Runde trifft Zverev nun auf den Sieger des Matches zwischen dem Belgier David Goffin und Giovanni Mpetshi Perricard aus Frankreich.

Djoker & Alcaraz fieberten auf VIP-Tribüne mit

Vor den Augen der beiden Weltranglistenersten Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sowie rund 15 000 anderen Zuschauern verwandelte Zverev nach 3:04 Stunden seinen ersten Matchball gegen den 14-maligen Turniersieger und unterstrich eindrucksvoll seine Titelambitionen. Der Hamburger nahm zudem erfolgreich Revanche für das Halbfinal-Drama 2022. Damals war er dem späteren Sieger Nadal zunächst auf Augenhöhe begegnet, dann aber auf der roten Asche umgeknickt und schließlich mit dem Rollstuhl vom Platz geschoben worden.

Erst vierte Pleite in Paris

Für den 37-jährigen Nadal, dessen ruhmreiche Karriere nach der Saison sehr wahrscheinlich endet, war es das erste Erstrunden-Aus bei seinem 19. French-Open-Start. In seinem insgesamt 116. Match verlor der Sandplatzkönig erst zum vierten Mal bei seinem Lieblingsturnier, das er fast zwei Jahrzehnte geprägt hat wie kein Zweiter.

Möglich wurde das frühe Top-Duell, weil Nadal aufgrund seiner langen Ausfallzeit wegen diverser Verletzungen erstmals ungesetzt in die French Open ging und dem Weltranglisten-Vierten Zverev zugelost wurde.