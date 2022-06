Thomalla: Mein Herz zerschellte in tausend Teile

Freundin Sophia Thomalla reagiert geschockt auf das bittere Verletzungs-Drama des deutschen Tennis-Stars.

„Mein Herz zerschellte in tausend Teile, als ich den Unfall sah“, schrieb die Freundin des deutschen Tennisstars auf Instagram: „Sport kann so unfassbar grausam sein.“ Thomalla ist derzeit zu Dreharbeiten auf der griechischen Insel Paros. Im November hatte Zverev in einem RTL-Interview das Geheimnis ihrer gemeinsamen Liebe verraten.

Zverev knickte beim Paris-Halbfinale gegen Nadal am Freitag nach etwas mehr als drei Stunden Spielzeit mit dem rechten Fuß um und konnte nicht mehr weiterspielen. "Es sieht so aus, dass ich eine sehr ernsthafte Verletzung habe", sagte Zverev in einer in der Nacht auf Samstag von den Veranstaltern verbreiteten Videobotschaft. "Aber das medizinische Team und die Ärzte checken es noch. Wir informieren euch, wenn wir mehr wissen", sagte der Olympiasieger sichtlich mitgenommen. "Es war ein fantastisches Match, bis das passiert ist, was passiert ist." Nach Aussage seines Bruders Mischa wird Zverev an diesem Samstag nach Hause fliegen. Dann soll es eine genaue Diagnose über die Schwere der Verletzung geben.