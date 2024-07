Erler holt dritten Kitz-Doppel-Titel mit Partner Mies

Tennis-Doppelspezialist Alexander Erler hat in Kitzbühel erneut den Titel gewonnen.

Der Tiroler besiegte an der Seite des Deutschen Andreas Mies dessen Landsleute Constantin Frantzen und Hendrik Jebens am Samstag durch Match-Tiebreak 6:3,3:6,10:6 und holte bereits seinen dritten Titel beim Sandplatzturnier in Tirol. Es ist dies der sechste Titel für Erler auf ATP-Ebene.

Die beiden Triumphe davor (2021, 2023) hatte Erler mit dem Österreicher Lucas Miedler gefeiert, der derzeit mit einer Wadenverletzung passen muss. Im Einzel-Finale des mit 630.705 Euro dotierten Turniers stehen sich der Italiener Matteo Berrettini und der Franzose Hugo Gaston im Kampf um 250 ATP-Weltranglisten-Punkte gegenüber.