Ofner verspeiste McDonald in Fast-Food-Manier

6:1, 6:2 in 61 Minuten! Beim ATP250-Turnier in Hongkong verspeiste Sebastian Ofner US-Boy Mackenzie McDonald quasi als Fast-Food-Menü.

Perfekter Saison-Einstand für unsere Tennis-Nr.-1: Ofner (ATP-Nr. 43) startete beim ATP250-Turnier in Hongkong mit einem Blitzsieg: In nur 1:01 Stunden "verspeiste" der Steirer seinen Weltranglisten-Nachbarn Mackenzie McDonald (ATP-41) mit 6:1, 6:2. Im Achtelfinale am Donnerstag trifft der Steirer auf den auf den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 25), der den Kroaten Marin Cilic mit 3:6, 7:6(4), 7:6(7) niederrang.

Ofner knackt erstmals Top 40

Dabei hatte Ofner zu Beginn der Partie gegen McDonald Anlaufschwierigkeiten. Nach Verlust des Aufschlags zündete der 27-Jährige aber den Turbo, schaffte das Rebreak und ließ dem Gegner im ersten Satz kein Game mehr. Nach 28 Minuten stand's 6:1. Fast ebenso rasch ging es im zweiten Satz. Ofners zufriedenes Resümee: "Ich hab wirklich ein gutes Match gespielt, es hat super gepasst. Ich bin sehr happy, weil er ist vor allem auf Hartplatz ein gestandener ATP-Spieler."

Das Duell Ofner gegen Struff gab es auf der Tour noch nicht, der in Hongkong an Nummer fünf gesetzte Deutsche ist im Ranking um einiges besser platziert, liegt auf Position 25. Der Österreicher rechnet sich dennoch Chancen aus. "Ich bin gut drauf und fühle mich wohl." Mit dem Achtelfinal-Einzug in Hongkong verbessert sich Ofner erstmals in seiner Karriere in die Top 40.

Österreichs Nummer eins ist bereits seit einer Woche in Hongkong, wo nach über 20 Jahren wieder ein ATP-Turnier steigt. "Wir haben hier super trainieren können mit den verschiedensten Spielern", war unser Tennis-Ass zufrieden.