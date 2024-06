Sebastian Ofner bei Wimbledon-Härtetest gegen Chinesen Zhang

Ofner knallt nach Turbo-Sieg auf Zverev Sebastian Ofner ist am Montag ohne Mühe in die zweite Runde des Masters-1000-Turniers von Monte Carlo eingezogen. Österreichs Tennis-Nummer-Eins bezwang den Briten Daniel Evans in etwas mehr als einer Stunde mit 6:1,6:4. Jetzt trifft er auf den als Nummer fünf gesetzten Deutschen Alexander Zverev.