Sinner: Statt Skifahrer jetzt Tennis-Weltstar

Italien feiert Melbourne-Sieger als neuen National-Helden. Dabei startete Sinner seine Sport-Karriere in Südtirol als Ski-Fahrer.

Der jüngste Australian-Open-Sieger seit Djokovic 2008 dachte im Moment seines Triumphs an seine Wurzeln. "Ich danke meinen Eltern zuhause in Südtirol, wo es heute Morgen etwa minus 20 Grad kalt ist", sagte der sonst immer sehr kontrolliert auftretende Champion bei der Siegerehrung. Später erklärte er seine Beziehung zu den Eltern. "Ich sehe sie viel zu selten, aber wenn wir zusammen sind, ist es immer großartig."

Papa Johann ist Koch, Mutter Siglinde bedient die Gäste

Deren Einfluss ist kaum hoch genug einzuschätzen, sie seien das Gegenteil der berühmt-berüchtigten Tenniseltern gewesen, die ihre Kinder auf Schritt und Tritt begleiten. "Sie haben mich nie unter Druck gesetzt, mich immer machen lassen, was ich wollte." Auch als der passionierte Skifahrer, der italienischer Nachwuchsmeister im Riesentorlauf war, mit 14 sein Zuhause im Naturpark der berühmten Drei Zinnen in den Dolomiten verließ. Papa Johann ist dort in der Talschlusshütte Koch, Mama Siglinde bedient die Gäste.

Agassi-Trainer als Karriere-Push

Von den pittoresken Alpen ging es an die italienische Riviera in die Akademie von Riccardo Piatti. Keine einfache Zeit, das Heimweh plagte den Teenager. Das erste Mal selber kochen, selber waschen. "Ich musste sehr schnell erwachsen werden", erzählte er zu später Stunde in Melbourne. Den letzten, vielleicht entscheidenden Schritt vom Supertalent zum Champion machte Sinner vor zwei Jahren, als er sich von seinem langjährigen Förderer Piatti trennte und Simone Vagnozzi und Darren Cahill - den einstigen Erfolgscoach von unter anderem Lleyton Hewitt, Andre Agassi und Simona Halep - in sein Team holte. Der Rest ist Sportgeschichte.

Sinner wirbt für Rolex, Gucci & Co.

Die rosa Sportbibel "Gazzetta dello Sport" stellte den "Goldjungen" bereits in eine Reihe mit Alberto Tomba, Marco Pantani und Valentino Rossi. Den heimischen Bergen ist Sinner längst entwachsen. Er wohnt mittlerweile in Monte Carlo, seine Freundin Maria Braccini ist Model und Influencerin mit über 100.000 Followern. Er wirbt für Marken wie Rolex, Lavazza, Alfa Romeo oder Nike, modelt für Gucci und war schon zu Besuch im Ferrari-Werk in Maranello. Sinner ist mittlerweile ein Weltstar, wie er das in der relativ kleinen Welt des Skisports bei allen Erfolgen nie hätte werden können.