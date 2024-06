Starauflauf beim Jubiläum in Kitzbühel

Das Feld für das 80. Jubiläumsturnier beim Tennisklassiker in Kitzbühel ist komplett: Neben Topstar und Nummer 8 der Welt Casper Ruud sowie zwei weiteren Top-20-Spielern hat nun auch Publikumsliebling Matteo Berrettini für das Generali Open vom 20. bis 27. Juli zugesagt.

Der zuletzt vom Verletzungspech verfolgte Italiener zeigte zuletzt wieder deutliche Aufwärtstendenz. Mit von der Partie sind auch Titelverteidiger Sebastian Baez (ARG/ATP-18.) und Nicolas Jarry (CHI/19.).

Kitzbühel ist das unmittelbare Vorbereitungsturnier auf die Olympischen Spiele und da ist mit Ruud ein echter Medaillenkandidat dabei. Der Norweger hat heuer u.a. die Sand-Titel in Barcelona und Genf geholt, stand in Monte Carlo im Finale und scheiterte in Roland Garros erst im Halbfinale. "Er ist natürlich auch bei uns großer Favorit", erklärte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Wie ein Triumph in der Gamsstadt schmeckt, kennt Ruud aus dem Jahr 2021. Er kommt zum dritten Mal nach Tirol.

Erfreut ist Antonitsch auch über die Zusage Berrettinis. "Er ist ein absoluter Fanliebling und eine Bereicherung für jedes Turnier", sagte der Kärntner. Der aktuell auf Platz 60 liegende Wimbledon-Finalist 2021 hat heuer den Titel in Marrakesch geholt und stand zuletzt im Stuttgart-Endspiel.

Ofner & Thiem am Start

Aus österreichischer Sicht werden zumindest drei Österreicher dabei sein: Einer davon zum letzten Mal, einer zum ersten Mal. Direkt qualifiziert ist die Nummer eins, Sebastian Ofner, der sich bei seinem siebenten Antreten ebenfalls für Olympia einschlägt. Seinen Abschied feiert 2019-Sieger Dominic Thiem, dessen Erstrundenmatch mit Dienstag (19.30 Uhr/live ServusTV) fix angesetzt wurde. Jungstar Joel Schwärzler feiert wie einst Thiem seine ATP-Tour-Hauptfeldpremiere in Kitzbühel.

Diese beiden Wildcards sind vergeben. Eine bleibt noch bei Lizenzgeber Octagon und dieses Jahr neu gibt es auch noch die Möglichkeit einer "Late-Entry-Wildcard". Antonitsch erwartet da allerdings keine Wunder mehr, aber natürlich könnte sich da noch kurzfristig auch ein weiterer Star in Kitzbühel einstellen. Der Andrang auf Tickets ist bereits groß und rekordverdächtig, Karten für den Final-Samstag sind erstmals überhaupt schon ein Monat vor Turnierstart vergriffen.