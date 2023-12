Tennis-Ass Dominic Thiem muss um Australian Open zittern

Dominic Thiem bangt um den Start bei bei den Australian Open.

Unserem Tennis-Ass droht der Gang in die Qualifikation. Gestern veröffentlichten die Veranstalter des ersten Grand Slams der Saison die Entry List. Obwohl 104 Spieler im Hauptbewerb stehen, hat Thiem als Nummer 98 der Weltrangliste den Cut um einen Platz verpasst.

Denn Sieben Spieler, die hinter Thiem in gereiht sind, treten mit einem geschützten Platz aufgrund einer Verletzung an. Jetzt muss der 30-Jährige auf die Absage eines Spielers hoffen. Zumindest in der Ersatzliste bleibt ider ehemalige US-Open-Sieger auf der ersten Position gereiht. Weiters könnte der Niederösterreicher auch, wie im Vorjahr, auf eine Wild Card der Organisatioren hoffen.

Ofner fix, Rodionov muss zittern

Mit Sebastian Ofner hat es zumindest ein Österreicher fix in den Hauptbewerb in Melbourne geschafft. Jurij Rodionov, der in der Weltrangliste auf Platz 116 liegt, hält die 18. Position der "Alternate List", der 24.Jährige kann so gut wie sicher mit dem Start in der Qualifikation planen.