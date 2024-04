Warum hatte es Zverev gegen Rodionov so eilig?

Alexander Zverev kämpfte sich trotz zahlreicher Regenpausen beim ATP-250er-Turnier in München gegen Jurij Rodionov ins Viertelfinale. Doch schienen die Unterbrechungen für den Olympiasieger von 2020 zu viel zu sein – denn nach dem Spiel hatte der Deutsche einen dringenden Termin.

Alexander Zverev steht erstmals seit 2021 im Viertelfinale der BMW Open in München. Der beste deutsche Tennisprofi bezwang am Mittwoch Jurij Rodionov mit 7:6 (7:3), 6:2 und trotzte dabei zwei längeren Regenunterbrechungen. Doch der Olympiasieger und sein Rivale mussten einmal für mehr als zwei Stunden und kurz danach knapp eine Stunde den Platz verlassen, weil Schauer und zum Teil sogar Hagel auf die Anlage im Norden München niedergingen.

Zverev: »Bayern spielt, das wissen Sie schon oder?«

Das passte dem Weltranglistenfünften überhaupt nicht. Zu groß war nach getaner Arbeit die Vorfreude das Königsklassen-Viertelfinale zwischen Bayern München und Arsenal live im Münchner Allianz Stadion zu sehen. "Bayern München spielt heute Abend, das wissen Sie schon oder? Das ist wichtig für mich", machte Zverev laut "Bayrischen Rundfunk" dem Schiedsrichter Druck.

Nach 3:15 Stunden ging dann aber alles noch einmal gut, und der bekennende Bayern-Fan teilte per Instagram-Story mit, dass er es noch rechtzeitig ins Stadion geschafft hatte. Und nicht nur er ging an diesem Tag als Sieger vom Platz, sondern auch die Münchner, die nach einem 1:0-Sieg gegen Arsenal zum ersten Mal seit vier Jahren wieder das Halbfinalticket lösten. Zverev lehnte sich nach dem Viertelfinal-Krimi sogar so weit aus dem Fenster, dass er ein deutsches Königsklassen-Finale zwischen dem BVB und den Bayern prophezeite.

© Instagram

Viertelfinalgegner steht fest

Nach einer erfolgreichen sportlichen Nacht steht für den 26-Jährigen bereits die nächste Herausforderung an. Im Viertelfinale am Freitag wartet kein Geringerer als der München-Champion von 2019, Cristian Garin, auf Zverev. Interessanterweise hatte der Chilene auf seinem Weg zum Titel vor fünf Jahren auch Zverev besiegt - ein spannendes Wiedersehen ist also garantiert